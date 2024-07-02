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Romanya - Hollanda maçı CANLI | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı devam ediyor. Allianz Arena'da oynanan kritik mücadelede Romanya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Romanya - Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 19:20 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 19:40
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Romanya - Hollanda maçı CANLI | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 son 16 turu maçındaRomanya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Allianz Arena'daki mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.

Romanya - Hollanda maçının galibi çeyrek finalde Türkiye - Avusturya galibiyle oynayacak.

Romanya - Hollanda maçını haberimden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Romanya - Hollanda maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ROMANYA - HOLLANDA 11'LERİ

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoş, Marius Marin, Dennis Man, Stanciu, Razvan Marin, Hagi, Draguş.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Romanya - Hollanda maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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