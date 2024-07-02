Romanya - Hollanda maçı CANLI | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 son 16 turu maçındaRomanya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Allianz Arena'daki mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.
Romanya - Hollanda maçının galibi çeyrek finalde Türkiye - Avusturya galibiyle oynayacak.
Romanya - Hollanda maçını haberimden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Romanya - Hollanda maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ROMANYA - HOLLANDA 11'LERİ
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoş, Marius Marin, Dennis Man, Stanciu, Razvan Marin, Hagi, Draguş.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay.
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Romanya - Hollanda maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOL! Cody Gakpo! Klasını konuşturdu Hollanda'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/aH5SakYMad— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024