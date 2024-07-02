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Merih Demiral: Türk olduğum için gurur duyuyorum!

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Attığı 2 golle maçın oyuncusu seçilen Merih Demiral karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:14 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:16
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Merih Demiral: Türk olduğum için gurur duyuyorum!

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Gollerimizi atan Merih Demiral karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral: "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek. mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun"

Merih Demiral Avusturya maçının oyuncusu seçildi.

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