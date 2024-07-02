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Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz final!

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımız Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu maç sonrası hedefin final olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:45
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Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz final!

Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avusturya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALHANOĞLU'NUN SÖZLERİ;

Hakan Çalhanoğlu: "Dışarıdan bakınca insan bir şey yapamıyor. Kötü bir durum. Oynayınca daha rahat oluyor insan. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepsi yüreğiyle oynadı. Mert Ağabey'in kurtarışı, Merih'in güzel golleri oldu. Hamburg'tan sonra bizim bir hesabımız var demiştik. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Takımın havası çok güzel. Üzerine koyarak gidiyoruz, inşallah böyle devam eder. Önümüzdeki rakip güçlü, hedefimiz final. İnşallah aynı mutluluğu yine yaşatırız."

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