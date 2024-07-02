Haberler Haberler Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

EURO 2024 son 16 Turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mız için dünya basınında yine dikkat çeken manşetler atıldı. İşte yabancı basında Bizim Çocuklar'ın zaferi sonrası yapılan yorumlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:45 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:47
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Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihine geçtiği nefes kesen maçta Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale uzandı. (Metro)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Sürprizlerin savaşından Türkiye galip çıktı, Avusturya, EURO 2024'te havlu attı. (90 min)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Son anda gelen mucize kurtarış sonrası Montella'nın Genç Türkleri, Avusturya'yı yendi ve EURO 2024'te çeyrek finale uzandı. (Mirror)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türkler Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı. (RTE)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Mert Günok'un muazzam kurtarışı Türkiye'yi Avusturya karşısında galibiyete ve EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. (Irish Examiner)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu. (France24)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. (Sky Sports)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türkiye, nefes kesen maçta Avusturya'ya üstünlük sağladı ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (ESPN)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türkiye kalecisi Mert Günok, 90+4. dakikada Gordon Banks-vari bir kurtarışla takımını EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. (Mail Online)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Montella ve Demiral'dan ustalık işi. (Football Italia)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

EURO 2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı. (Independent)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Demiral ve Güler sahnede! Türk stoper iki gol attı, Arda bir asist yaptı. Avusturya zaman zaman ağırlığını koysa da Türkiye'nin direnişi kahramancaydı. (AS)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Demiral abarttı, Avusturya'ya iki gol attı! Montella'nın Türkiye'si çeyrek finale çıktı. (La Gazzetta dello Sport)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türkiye kalecisi Mert Günok'un son nefeste yaptığı kurtarış, Avusturyalıların kalbini kırdı ve Montella yönetimindeki Türkiye'ye EURO 2024'te çeyrek finali getirdi. (The Standard)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Merih Demiral'ın iki golü Avustrya'nın kalbini kırdı, Türkiye'yi EURO 2024 çeyrek finaline taşıdı. (Irish Independent)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Avusturya ile Türkiye arasındaki kapışmada Merih Demiral bir aslan gibiydi! (A Bola)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Merih Demiral, biri Avrupa şampiyonaları tarihinin en hızlısı olmak üzere iki gol attı, Türkiye, Avusturya'yı devirerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (BBC Sport)

Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi. (Record)

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