Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!

Avusturya ile Türkiye arasındaki kapışmada Merih Demiral bir aslan gibiydi! (A Bola)

Merih Demiral, biri Avrupa şampiyonaları tarihinin en hızlısı olmak üzere iki gol attı, Türkiye, Avusturya'yı devirerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (BBC Sport)