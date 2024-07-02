Dev zafer dış basında: Osmanlılar çeyrek finalde!
EURO 2024 son 16 Turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mız için dünya basınında yine dikkat çeken manşetler atıldı. İşte yabancı basında Bizim Çocuklar'ın zaferi sonrası yapılan yorumlar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:45 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:47
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Türkler Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı. (RTE)
Mert Günok'un muazzam kurtarışı Türkiye'yi Avusturya karşısında galibiyete ve EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. (Irish Examiner)
Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu. (France24)
Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. (Sky Sports)
Türkiye, nefes kesen maçta Avusturya'ya üstünlük sağladı ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (ESPN)
Türkiye kalecisi Mert Günok, 90+4. dakikada Gordon Banks-vari bir kurtarışla takımını EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. (Mail Online)
Montella ve Demiral'dan ustalık işi. (Football Italia)
EURO 2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı. (Independent)
Demiral ve Güler sahnede! Türk stoper iki gol attı, Arda bir asist yaptı. Avusturya zaman zaman ağırlığını koysa da Türkiye'nin direnişi kahramancaydı. (AS)
Demiral abarttı, Avusturya'ya iki gol attı! Montella'nın Türkiye'si çeyrek finale çıktı. (La Gazzetta dello Sport)
Türkiye kalecisi Mert Günok'un son nefeste yaptığı kurtarış, Avusturyalıların kalbini kırdı ve Montella yönetimindeki Türkiye'ye EURO 2024'te çeyrek finali getirdi. (The Standard)
Merih Demiral'ın iki golü Avustrya'nın kalbini kırdı, Türkiye'yi EURO 2024 çeyrek finaline taşıdı. (Irish Independent)
Avusturya ile Türkiye arasındaki kapışmada Merih Demiral bir aslan gibiydi! (A Bola)
Merih Demiral, biri Avrupa şampiyonaları tarihinin en hızlısı olmak üzere iki gol attı, Türkiye, Avusturya'yı devirerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (BBC Sport)
Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi. (Record)
Arda Güler'li Türkiye çeyrek finalde! 90+4. dakikada Mert Günok'un turnuvanın en muhteşem kurtarışlarından birine imza attığı maçta Osmanlılar çeyrek finale yükseldi. (Marca)
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