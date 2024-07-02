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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Maçın önemini biliyoruz!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 21:09 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 21:17
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Maçın önemini biliyoruz!

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımızı Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Milli Takım'ın çalıştırıcısı Vincenzo Montella karşılaşma öncesi konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ;

Vincenzo Montella: "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok özgüvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu özgüvenle maçımıza çıkacağız."

"ARDA VE BARIŞ DEĞİŞMELİ OYNAYACAK"

Kadro tercihi hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom
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