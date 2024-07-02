A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Tarihi bir sonuç!

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk."

"Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız. Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz."

"Gurur meselesi yapıyoruz, adım adım ilerliyoruz. Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.