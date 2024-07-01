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Terimizin son damlasına kadar

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop da, Avusturya'yı geçecek gücümüz ve kalitemiz olduğuna dikkat çekti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Terimizin son damlasına kadar

Hamit Altıntop, "Bizim için en önemli olan konulardan biri; terimizin son damlasına kadar bunu sahaya yansıtmamız. Sonradan 'Bunu yapsaydık' gibi pişmanlık istemiyoruz. Burada oyuncularımızı taktiksel ve mental anlamda hocamız en iyi şekilde hazırlayıp, yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Ondan sonra da takdir Allah'ındır. Derler ya gayret bizden, takdir Allah'ındır. Tabii ki hedef Avusturya'yı elemek. Çünkü bu gücümüz, karakterimiz, kalitemiz var. Burada herkes A'dan Z'ye aynı yönde çalışmalı" diye umut dağıttı.

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