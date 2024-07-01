Haberler Haberler Portekiz 3-0 Slovenya MAÇ SONUCU - ÖZET | Portekiz Slovenya EURO 2024 maç özeti izle

Portekiz 3-0 Slovenya MAÇ SONUCU - ÖZET | Portekiz Slovenya EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Slovenya, son 16 turunda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltı atışlarında 3-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale adını yazdırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 01:01
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Portekiz 3-0 Slovenya MAÇ SONUCU - ÖZET | Portekiz Slovenya EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Slovenya son 16 turunda kozlarını paylaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çaldı.

Normal süresi 0-0 sona eren kritik müsabakanın uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibini 3-0 mağlup eden Portekiz, son 8 takım arasına adını yazdırdı. Bu sonuçla Portekiz çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

DIOGO COSTA 3 PENALTI KURTARDI

Penaltı atışlarına damga vuran Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtarmayı bildi. Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltı atışlarını gole çevirdi.

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