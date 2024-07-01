Portekiz 3-0 Slovenya MAÇ SONUCU - ÖZET | Portekiz Slovenya EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Slovenya son 16 turunda kozlarını paylaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çaldı.

Normal süresi 0-0 sona eren kritik müsabakanın uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibini 3-0 mağlup eden Portekiz, son 8 takım arasına adını yazdırdı. Bu sonuçla Portekiz çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

DIOGO COSTA 3 PENALTI KURTARDI

Penaltı atışlarına damga vuran Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtarmayı bildi. Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltı atışlarını gole çevirdi.