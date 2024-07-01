Danimarka’da ‘Var’ isyanı

Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, Almanya maçındaki VAR kararlarını eleştirdi, "Elle oynama kurallarından çok sıkıldım. Savunma oyuncularımızdan kolları bağlı bir şekilde koşmalarını isteyemeyiz. VAR'ı böyle kullanmamalıyız. Fark 1 santimetre. Takım için sinir bozucu. 1-0 önde olmak her şeyi değiştirebilirdi. Futbolun amacı bu değil. Karar netse aydan bile görülmeli. Birkaç santimetreye bağlı kalmamalı" dedi. Almanya'da ise teknik direktör Julian Nagelsmann ise VAR kararlarını savunarak, "VAR, sporu biraz daha adil hale getiriyor" diye konuştu.