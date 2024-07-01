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A Milli Takım Avusturya maçına hazırlanıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:10
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A Milli Takım Avusturya maçına hazırlanıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte adalesinde zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydın idmanda da yer almadı. Kaleci Uğurcan Çakır da tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Isınma ve koşu ile başlayan idman, top kapma çalışması ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de idmanı izledi.

Avusturya karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, bugün TSİ 17.30'da hava yoluyla Avusturya maçının oynanacağı Leipzig kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Leipzig Stadyumu'nda TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, toplantı öncesinde takım halinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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