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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan Arda ve Kenan sözleri!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ve oyunculardan Mert Müldür Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Avusturya maçı öncesi Arda ve Kenan hakkında konuştu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 21:15 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 21:43
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan Arda ve Kenan sözleri!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Mert Müldür Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

MONTELLA'NIN BASIN TOPLANTISINDA SATIR BAŞLARI;

Vincenzo Montella: "Avusturya bana bir kulübünü hatırlatıyor. Birçok alanda çok başarılı bir takım var karşımızda. 6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum." dedi.

"Avusturya maçı için ilk mesele, duygularımızın bizim işimizi yapmamıza engel olmamasını sağlamak. Neler yapabileceğimiz, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Bizim düşünce şeklimizin bu olması lazım."

MONTELLA'DAN ARDA VE KENAN SÖZLERİ

Kenan Yıldız çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ FARK YARATAN OYUNCULARDAN BİRİ"

"5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, kendi kalesine atılan bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları. Barış çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı yaratan oyunculardan biri."

MERT MÜLDÜR'ÜN SÖZLERİ;

Mert Müldür: "Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Viyana'dan birçok arkadaşım yarın maçta olacak."

"ŞAMPİYONAYA GELMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

"Takımda çok iyi bir uyum var. Kim oynarsa oynasın sahada elimizden geleni yapacağız. Her oyuncu kendini hazır tutmak zorundadır. Fenerbahçe'de oynamadığım zaman da kendimi hep hazır tuttum. Şampiyonaya gelmeyi çok istiyordum. Antrenmanlarda çok çalıştım ve hoca da formayı bana verdi. Tabii bu da hocanın tercihi." ifadelerini kullandı.

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