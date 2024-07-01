1-0 da olsa bizim olsun

Kaleci yeterliliğini sağlamak adına Milli Takım'a çağrılan 27 yaşındaki Muhammed Şengezer, finale kadar gitmek istediklerini söyledi. Şengezer şöyle konuştu: "Buraya hazır geldim. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Her şey iyi gidiyor. Ciddi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah kazanırız."

OYUNCULARIMIZ DAHA İYİ

"Beni en çok zorlayan Hakan ağabey (Hakan Çalhanoğlu) ve Semih. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Rakibimizi çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Daha iyi oyuncularımız var ve daha fazla kapasiteye sahibiz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

DÖRDÜMÜZ DE YARDIMCIYIZ

"Talihsiz bir gol yedik. İdmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta geldi. 4 kaleciyiz. Mert ağabey, Uğurcan ve Altay. Eskiden beri birbirimizi tanıyoruz. Hem yetenek hem de karakter olarak birbirimizi üst seviyeye çıkartmak için birbirimize yardımcı oluyoruz."

AMACIMIZ FİNALE KALMAK

"Turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa'da yüksek takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için çıkıyoruz. Amacımız finale kadar gitmek. Çıkarsak da İspanya'yı isterim."

MİLLİ futbolcumuz Zeki Çelik, son 16'da Avusturya'yı mağlup ederek turnuvada yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Turnuvadan önce beklemediği bir sakatlık yaşadığına değinen Zeki, "Bu da beni bir adım geriye attı. Şu an iyiyim. Takım olarak da iyi gidiyoruz adım adım" ifadelerini kullandı.

İNTİKAM DEĞİL TEK MAÇ

"Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta onların baskısına karşılık veremedik. İntikam olarak bakmıyorum, zaten tek maç. 1-0 da olsa bizim olması lazım. Onları eleyip önümüze bakmamız gerek. Çeyrek ve yarı final için adım adım gitmeliyiz."

YETENEKLİ BİR TAKIMIZ

"Çok yetenekli bir futbolcu grubumuz var. Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Can Uzun ileriki turnuvalarda milli takımımıza çok büyük bir katkı sağlayacaklar. İnanıyorum ki yetenekli gençlerimizle birlikte gelecek turnuvalarda iyi bir derece yapacağız."

VİNCENZO=TAKTİK DİSİPLİN

"Teknik direktörümüz Montella'nın antrenmanları da çok tempolu. Bunu İtalya'da diğer teknik direktörlerden de gördüm. Taktik disiplin onun için çok önemli. Analizleri de iyi. Bizimle iletişimi de gayet iyi. Sevimli birisi. Teknik direktörümüzle gayet mutluyuz."