Veli Kavlak: Hakan Çalhanoğlu’nun olmaması üzücü

Avusturya basınına konuşan Veli Kavlak, "Avusturya bir adım önde duruyor. Hollanda ve Fransa gibi takımların olduğu grupta birinci oldukları için böyle görülmesi doğaldır. Avusturya epey yol ilerleyebilir turnuvada" ifadelerini kullandı. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezalı olmasını da yorumlayan Veli Kavlak, "Savunma hattında Türkiye'nin iyi futbolcuları var ve bu nedenle o açığı kapatabilirler. Ancak Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli bir ismin olmayışı önemli bir eksiklik. Inter'le bu sene şampiyon oldu. Hakan'ın olmaması Türkiye adına üzücü. Uluslararası anlamda değerli ve tecrübeli oyuncu" diye konuştu.