İspanya tur bileti için Gürcistan ile karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 tur maçında bugün İspanya ile Gürcistan karşılaşacak. Köln Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı TRT 1 canlı yayınlanacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük olacak. Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak. İspanya-Gürcistan müsabakasında tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya-Danimarka eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.

REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

İspanya ile Gürcistan, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı. İspanyolların attığı 19 gole, Gürcüler 4 golle karşılık verebildi.

GÜRCİSTAN'DA 1 EKSİK VAR

İspanya Milli Takımı'nda Nacho ve Perez'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Gürcistan'da ise İspanya karşılaşmasında orta saha oyuncusu Mekvabishvili'den faydalanamayacak.