Haberler Haberler İngiltere - Slovakya maçı CANLI izle | İngiltere Slovakya EURO 2024 canlı yayın

İngiltere - Slovakya maçı CANLI izle | İngiltere Slovakya EURO 2024 canlı yayın

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İngiltere ile Slovakya, son 16 turu müsabakasında kozlarını paylaşıyor. AufSchalke Arena'da oynanan maçta Halil Umut Meler düdük çalıyor. İngiltere - Slovakya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 19:29
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İngiltere - Slovakya maçı CANLI izle | İngiltere Slovakya EURO 2024 canlı yayın

İngiltere - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere ile Slovakya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geliyor. AufSchalke Arena'da oynanan kritik müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu mücadelede kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İngiltere - Slovakya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec

İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İngiltere - Slovakya maçı 30 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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