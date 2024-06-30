İngiltere - Slovakya maçı CANLI izle | İngiltere Slovakya EURO 2024 canlı yayın

İngiltere - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere ile Slovakya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geliyor. AufSchalke Arena'da oynanan kritik müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu mücadelede kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'LER
İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec
İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İngiltere - Slovakya maçı 30 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta! pic.twitter.com/kzRsEAILqh— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024