Haberler Haberler İngiltere ile Slovakya çeyrek final için sahada

İngiltere ile Slovakya çeyrek final için sahada

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak TRT 1'in canlı yayınlayacağı müsabakayı FIFA kokarktlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere ile Slovakya çeyrek final için sahada

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak TRT 1'in canlı yayınlayacağı müsabakayı FIFA kokarktlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak. Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek.

İNGİLİZLERİN YENİLGİSİ YOK

İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor. İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.

İNGİLTERE'DE 3 İSİM BELİRSİZ

İngiltere'nin Slovakya maçı öncesinde 3 oyuncusunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Luke Shaw, Kieran Trippier ve Declan Rice'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

MELER, 3. MAÇINA ÇIKACAK

Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak. Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika- Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.

Türk Telekom
G.Saray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray bombayı patlattı! Orta saha geliyor...
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
Cenk Tosun F.Bahçe'ye! EURO 2024 sonrası...
İngiltere'ye damga vurdu G.Saray'a geliyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panzer’e rakip dayanmıyor
Son şampiyon İtalya’dan veda
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
Pereira - Prochazka maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (29 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Erdoğan Konyaspor'da Yusuf Erdoğan Konyaspor'da 01:04
Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih 00:54
Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... 00:54
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! G.Saray'a Uruguaylı orta saha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 00:54
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 00:54
Daha Eski
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 00:54
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 00:54
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 00:54
İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli 00:54
İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi 00:54
Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... 00:54