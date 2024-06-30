İngiltere ile Slovakya çeyrek final için sahada

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak TRT 1'in canlı yayınlayacağı müsabakayı FIFA kokarktlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak. Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek.

İNGİLİZLERİN YENİLGİSİ YOK

İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor. İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.

İNGİLTERE'DE 3 İSİM BELİRSİZ

İngiltere'nin Slovakya maçı öncesinde 3 oyuncusunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Luke Shaw, Kieran Trippier ve Declan Rice'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

MELER, 3. MAÇINA ÇIKACAK

Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak. Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika- Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.