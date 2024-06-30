Gurur ve tecrübe

Ay-yıldızlıların iki genç yıldızı Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan, geleceğe umutla baktıklarını vurguladı.

BERTUĞ YILDIRIM:

Henüz süre almamış olabiliriz ama daha önümüzde çok yıl var. Takımdaki ağabeylerimizle aynı yerde bulunmak büyük bir gurur. Hocamızın önceden forvet olması benim için büyük avantaj, ondan çok şey öğrendim. Ancak stillerimiz bile farklı. 4-6-0 hocamızın kendi geliştirdiği bir taktik ve zor bir taktik. Cenk Ağabey, ben ve Semih forma şansı bulursak en iyi şekilde oynayacağız. Ancak oynamasa da fazla gol sıkıntısı yaşamıyoruz zaten.

TAM KAPTAN KONUŞMASI

Hakan Ağabey'in konuşması tam bir kaptan konuşmasıydı. Hakan Ağabey bir şeyleri aşmış bir insan. Biz kampta bir şeyler duyduğumuzda biraz etkileniyoruz, o da o yüzden baskıyı bizden alıp kendisine çekmek istedi.

HERKES ÇOK MOTİVE

Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive.

DESTEĞİ HİSSEDİYORUZ

Avusturya'nın gelmesi daha iyi oldu. Onlar da çok iyi bir takım ama Türkler arasındaki o şey yanıyor şu anda. İnanılmaz bir destek görüyoruz. Herkese 'Acaba şampiyon olsak ne olur?' diye düşündürtüyor bu destek. Desteği hissediyoruz.

AHMETCAN KAPLAN:

Bu yaşta burada olmak çok iyi bir tecrübe. Bu yaşta burada olunca ileriki zamanda A Milli Takım'ın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Forma şansı gelirse ağabeylerim gibi ben de elimden geleni yapacağım. Biz her zaman hazırız.

BİZE YARDIMCI OLUYOR

Hakan ağabeyin bir kaptandan çok takımı sahiplenişi röportajlarından da belli. Bizim çok iyi bir kurgumuz var. Tüm ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor. Biz dışarıdan gelen her şeye karşı kulaklarımızı kapattık.

AJAX'LA HEP KONUŞUYORUZ

Avrupa'da olmak gerçekten güzel, beni mental olarak çok iyi bir yere taşıdı. Ajax sosyal medya ekibiyle her gün konuşuyoruz. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz, Ajax bu konuda çok üst düzey. Sadece bana değil bütün oyuncular için paylaşım yapıyorlar. Hoca bize zaten 'Avusturya'yı bekliyoruz' demişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Zihinsel olarak son derece hazırız o maça.

EN KÖTÜ YARI FİNAL

Trabzonspor'dan Avrupa'ya transfer olduğumda da çok mutlu olmuştum. EURO 2024 kadrosu açıklandığında ve adımı gördüğümde de çok sevinmiştim. EURO 2024 kadrosunda olmak bizim için bir hayaldi ve bu hayal gerçek oldu. Avusturya'yı da geçersek en kötü yarı final yaparız. Bunu yapacak bir potansiyele ve güce sahibiz. İnancımız her zaman var, bunu görüyoruz.