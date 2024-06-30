Biri gider biri gelir

Macaiıstan, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Çekya, Polonya, Ukrayna ve Ada Takımı İskoçya bir üst turu göremeden evlerine döndüler. Macaristan ve Hırvatistan gruplarında 3. Sırayı almalarına rağmen yeterli puanı alamayarak bir üst tur vizesini alamadılar. Macaristan averaj farkı ile Slovenya'nın gerisinde kaldı. Diğer en iyi Üçüncülerin ise 4'er puanı bulunuyordu. Futbolun cilvesi bu kez Ukrayna'yı etkiledi. 4 puan almasına ve liderin, ikincinin ve üçüncünün de 4'er puanı olmasına rağmen Ukrayna hazin bir şekilde turnuva dışı kaldı. İskoçya hariç Balkan ve Doğu Bloku ülkelerinin bu duruma düşmesi oldukça dikkat çekiciydi.

A MİLLİ TAKIMIMIZ İYİ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Bir üst tura çıkan ülkelere baktığımızda ise Slovenya, Slovakya, Avusturya, Romanya, Türkiye ve Gürcistan göze çarptı. Sırbistan ve Hırvatistan gibi Yugoslavya ekolü oynayan takımlar yoktu fakat Slovenya bu ekolü temsilen turnuvaya devam demişti. Çekya grubumuzda sonuncu oldu. Yerine bir döneme imza atmış Çekoslavakya'dan ayrılan Slovaklar bir üst turda yerini aldı. Ukrayna'nın yerine ise Gürcistan sürpriz bir sonuçla ben de varım dedi. EURO 2024'e A Milli Takımımız ve Romanya iyi bir geri dönüş yaptı.