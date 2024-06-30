Haberler Haberler Biri gider biri gelir

Biri gider biri gelir

Almanya’da organize edilen Euro2024 Finalleri tüm heyecanı ile devam ederken geride bıraktığımız grup maçlarından sonra ortaya çıkan puan durumları ilginç bir istatistik sundu. Futbolda ekol olan ülkeler yerlerini yeni milli takımlara bıraktı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Biri gider biri gelir

Macaiıstan, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Çekya, Polonya, Ukrayna ve Ada Takımı İskoçya bir üst turu göremeden evlerine döndüler. Macaristan ve Hırvatistan gruplarında 3. Sırayı almalarına rağmen yeterli puanı alamayarak bir üst tur vizesini alamadılar. Macaristan averaj farkı ile Slovenya'nın gerisinde kaldı. Diğer en iyi Üçüncülerin ise 4'er puanı bulunuyordu. Futbolun cilvesi bu kez Ukrayna'yı etkiledi. 4 puan almasına ve liderin, ikincinin ve üçüncünün de 4'er puanı olmasına rağmen Ukrayna hazin bir şekilde turnuva dışı kaldı. İskoçya hariç Balkan ve Doğu Bloku ülkelerinin bu duruma düşmesi oldukça dikkat çekiciydi.

A MİLLİ TAKIMIMIZ İYİ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Bir üst tura çıkan ülkelere baktığımızda ise Slovenya, Slovakya, Avusturya, Romanya, Türkiye ve Gürcistan göze çarptı. Sırbistan ve Hırvatistan gibi Yugoslavya ekolü oynayan takımlar yoktu fakat Slovenya bu ekolü temsilen turnuvaya devam demişti. Çekya grubumuzda sonuncu oldu. Yerine bir döneme imza atmış Çekoslavakya'dan ayrılan Slovaklar bir üst turda yerini aldı. Ukrayna'nın yerine ise Gürcistan sürpriz bir sonuçla ben de varım dedi. EURO 2024'e A Milli Takımımız ve Romanya iyi bir geri dönüş yaptı.

Türk Telekom
F.Bahçe'den Coman bombası! Görüşmeler başladı
DİĞER
Bunu çok az kişi biliyor! Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan meğer Adile Naşit'in...
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
Cenk Tosun F.Bahçe'ye! EURO 2024 sonrası...
İngiltere'ye damga vurdu G.Saray'a geliyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panzer’e rakip dayanmıyor
Son şampiyon İtalya’dan veda
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
Pereira - Prochazka maçı ne zaman?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (29 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Erdoğan Konyaspor'da Yusuf Erdoğan Konyaspor'da 01:04
Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih 00:54
Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... 00:54
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! G.Saray'a Uruguaylı orta saha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 00:54
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 00:54
Daha Eski
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 00:54
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 00:54
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 00:54
İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli 00:54
İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi 00:54
Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... 00:54