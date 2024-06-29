6-1 iz bıraktı

AMİLLİ Takımımız'ın yıldızları Salih Özcan ve Kenan Yıldız, son 16'daki rakibimiz Avusturya karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyleyip umut dağıttı. İşte yıldızlarımızın açıklamaları:

TURNUVA ŞİMDİ BAŞLIYOR

Galibiyetle başladık. Portekiz maçının da zor olduğunu biliyorduk. Orada biraz hayal kırıklığı yaşadık açıkçası. Son maç, final maçı gibiydi. Çok şükür onu da yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi. Turnuva bizim için şimdi başlıyor.

O MAÇI UNUTMADIK

Bizi iyi bir takım bekliyor, çok zor bir maç olacak. Son maçta onlara karşı kötü bir sonuç oldu. Onu unutmadık. Takıma çok güveniyorum. O kalite var bizde. Avusturya'ya karşı bir takıma karşı kalitemiz var. Açıkçası içimde bir yara var. 6-1 gerçekten bayağı bir iz bıraktı. Ona göre de şimdiki maçta... İçimde bir hırs var. Cevap vermek istiyorum herkese. Maça öyle girmemiz lazım.

HESABI ÖYLE ÖDEYECEĞİZ

Dortmund'dan takım arkadaşım Sabitzer ile görüşmedim. Büyük ihtimalle, duruma göre maçtan sonra görüşürüz. Mesajım, 'içimde bir yara var'. Onun hesabını ödemek lazım. İnşallah galibiyetle öyle ödeyeceğiz.

İnşallah böyle devam ederiz. İlk maç çok önemliydi, kazanabildik. İkinci maçımız da önemliydi. Elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Üçüncü maçtaki galibiyetle beraber gruptan çıktık, umarım bu şekilde devam ederiz.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu biliyoruz, hazırlık maçında da gördük. Burada da kendilerini gösterdiler. Hazırlık maçı biraz daha farklı duygular barındırıyor. O tarz maçlarda taktiksel denemeler oluyor. Şu anda farklı hazırlanıyoruz. Çok önemli bir maç, kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

MOTİVASYONUMUZ ÇOK İYİ

Milli Takım'da olmak çok güzel bir his, çocukluk hayalini yaşıyorum. Son grupta başarılı şekilde çıktığımızda 3 yaşındaydım. Bu şekilde devam etmek ve kazanmak istiyoruz. Avusturya'ya karşı mağlubiyet yaşadık, bu bize fazla motivasyon veriyor. Bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

TÜRKÇEME HERKES GÜLÜYOR

Bugüne kadar Türkçe röportaj yapmadım, çünkü hatalar yapıyorum. Aslında takım içinde Türkçe konuşuyorum ama herkes gülüyor.

EURO'DA ARDA GÜLER ÇILGINLIĞI

Real Madrid ve Milli Takımımız'ın yıldızı Arda Güler, EURO 2024'te popülaritesini artırmayı başardı. 19 yaşındaki süper solak, Gürcistan'a uzaktan attığı jeneriklik gol ile tüm dünyanın gündemine oturdu. Arda Güler, EURO 2024 başladığından bu yana Instagram'da 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

HALİL UMUT MELER'E DEV MAÇ

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, EURO 2024 son 16 turunda Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da yarın TSİ 19.00'da başlayacak olan İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak maçı yönetecek. Halil Umut Meler, EURO 2024'te daha önce gruplarda Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya karşılaşmalarını da yönetmişti.