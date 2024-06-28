Salih Özcan: Turnuva bizim için şimdi başlıyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen A Milli Takım'dan Salih Özcan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Turnuvanın şu ana kadar kendileri için güzel geçtiğini belirten Salih, "Zor bir gruptu, bizim için ilk maçın en zor olacağını düşünüyorduk, galibiyetle başladık, çok mutluyuz. İkinci maçta Portekiz'e karşı zor olacağını biliyorduk, hayal kırıklığı yaşadık. Son maç final maçı gibiydi. onu da çok şükür yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi. Çok mutluyuz. Turnuva bizim için şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Avusturya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşmasını değerlendiren Salih, şöyle konuştu:

"Leipzig'de bizi çok iyi bir takım bekliyor, çok zor maç olacak. Onlara karşı son maçta maalesef kötü bir sonuç aldık. Onu unutmadık. Avusturya gerçekten takım olarak fiziksel oynuyor, oturmuş bir takım. Ona göre analiz yapmalı ve son maçımıza göre iyi ve kötü yanlarımızı analiz etmeliyiz. Ona göre maça odaklanmamız gerek. Planımızı kurmalıyız, kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız. Takıma çok güveniyorum, kazanacak ve turu geçecek kalite bizde var. İçimde bir yara var, 6-1 iz bıraktı. O yüzden şimdiki maçla ilgili içimde duygu var, herkese cevap vermek istiyorum, bu düşünceyle maça girmemiz gerek. Takımımız Avusturya maçına final gibi bakıyor. İlk maç hazırlık maçıydı, antrenörümüz de birkaç şeyi denedi. Açıkçası, herkes mental olarak şu an daha iyi seviyede. Kazanmak istiyoruz."

Milli futbolcu, cezaları nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın oynayamayacağının hatırlatılması üzerine, "Hakan Çalhanoğlu kaptanımız, maalesef ikinci sarı kartı gördü oynayamayacak. Bizim için Samet ve kaptan Hakan çok önemli isimler. Hakan çok tecrübeli, sahada kendini gösteriyor, topu istiyor, takıma rahatlık veriyor. Onun yokluğu bizim için zor olacak ama inşallah onun yerine kim oynarsa elinden geleni yapacaktır." şeklinde konuştu.

Salih Özcan, "Turnuva ağacında biraz daha şanslı tarafta gözüküyoruz. Aranızda 'yolumuz açık' diye konuşmalar geçiyor mu?" sorusuna, "Maçtan maça bakıyorum, Avusturya'nın iyi takımı var, çok iyi takım öncelikle onları yenmemiz gerek, devamı gelir. Kime karşı oynarsak onu konuşuyoruz. Şimdi Avusturya'ya karşı odaklanmamız gerek." yanıtını verdi.

Salih, Borrussia Dortmund'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Almanya'da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.