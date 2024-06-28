EURO 2024'TE A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. 18 sarı, 2 kırmızı kartla şampiyona rekoru kırılan ve büyük bir heyecana sahne olan müthiş maçta ay-yıldızlılarımız, dünya basınında büyük ses getirdi. İşte manşetler:

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, Inter'in yıldızı Çalhanoğlu'nun da gol attığı yüksek tansiyonlu maçta Çekleri turnuva dışına iterek son 16 biletini kaptı.

MARCA:

Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı. Şans Çeklerin yanında değildi.

AS:

Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı.

SKY SPORTS:

Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti; Çekler, Antonin Barak'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartla 20. dakikada ağır yara aldı.

A BOLA:

10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı.

MUNDO DEPORTİVO:

18 sarı, 2 de kırmızı kartla Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en çok kart gösterilen maçta Türkler, 10 kişilik Çekya'yı eledi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu.

RTE: Tosun'un geç gelen golü sonrası Türk lokumu.

THE 42: Muhteşem Türkiye yine yükselişte! Nefes kesen akşamda 18 sarı kart, 2 kırmızı kart, 3 gol ve yerinden çıkan bir omuz.

DAİLY MAİL: Cenk Tosun'un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getirdi; 10 kişi kalan Çekler turnuvaya veda etti. Türklerin rakibi Avusturya.

12 MİLYON 750 BİN EURO KASADA

Son 16'ya kalan A Milli Takımımız, kasasını doldurdu. Ay-yıldızlılar, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro aldı. Grupta kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı yenen A Milli Futbol Takımımız bu performansıyla 2 milyon euro daha elde etti. Türkiye, 1 milyon 500 bin eurol

EURO 2024'TE EN'LER

En golcü: Mikautadze (Gürcistan)

En genç gol atan: Arda Güler (19 yaş 114 gün)

En erken gol: Bajrami (Arnavutluk-23. saniye)

EN YAŞLI OYUNCU PEPE

En genç teknik direktör: Nagelsmann (Almanya-36 yaş 327 gün)

En genç oyuncu: Yamal (İspanya-16 yaş 338 gün)

En golcü takım: Almanya (8 gol)

Gol yemeyen takım: İspanya

En yaşlı golcü: Modric (38 yaş 289 gün)

En çok kart çıkan maç: TürkiyeÇekya (16 sarı, 2 kırmızı kart)

En farklı açılış maçı: Almanyaİskoçya (5-1)

En genç kaptan: Szoboszlai (Macaristan-23 yaş 234 gün)

En çok turnuvada oynayan: Ronaldo (Portekiz-6 turnuva)

En yaşlı futbolcu: Pepe (Portekiz-41 yaş 117 gün)uk son 16 ödülünü de kasasına koydu.

Millilerimiz, toplamda 12 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu.

SÜRPRİZ LİDER AVUSTURYA

Son 16 turundaki rakibimiz Avusturya, güçlü rakiplerini geçerek lider olarak gruptan çıkmayı başardı. Son Dünya Kupası finalisti Fransa'nın yanı sıra Avrupa'nın önemli futbol ülkeleri Hollanda ve Polonya ile mücadele eden Avusturya, 2 galibiyetle 6 puanla zirvede yer aldı. Ralf Rangnick'in öğrencileri; Fransa'ya 1-0 yenilirken, Polonya'yı 3-1 ve Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

MONTELLA'YLA TARİHİ ZAFER

A Milli Takımımız, EURO 2024'te Çekya zaferiyle son 16'ya kalırken, ilk kez yabancı bir teknik direktörle gruptan çıktı. Ay-yıldızlılar, EURO 2000'de Mustafa Denizli önderliğinde 4 puan; EURO 2008'de de Fatih Terim ile 6 puan toplayarak grup aşamasını geçmişti. Milli takımımız aynı zamanda 25,8 yaş ortalamasıyla EURO 2024'te son 16 turuna kalan en genç takım oldu. Türkiye'de 20 yaş altında 3 oyuncu bulunuyor. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 19 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız milli takımın genç oyuncuları olarak dikkati çekiyor. A Milli Takım, EURO 2024'te oynadığı 3 maçta toplam 16 sarı kart gördü ve grup aşamasında en fazla kart gören takım oldu.