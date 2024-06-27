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Biz Çizme'ye hazırız

EURO 2024 son 16'da son şampiyon İtalya ile karşılaşacak İsviçre'de Yakın gözdağı verdi. "Almanya maçı bize öz güven sağladı, bunu saklayamayız. İtalya'yı çok yakından takip ettik. Onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Biz hazırız"

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Biz Çizme'ye hazırız

EURO 2024'te A Grubu'nu son maçta ev sahibi Almanya'yla 1-1 berabere kalarak Panzerler'in ardından 2. sırada bitiren İsviçre, Son 16 Turu'nda EURO 2020 şampiyonu İtalya'yla kozlarını paylaşacak. İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, İtalya ile oynayacakları dev maç için iddialı açıklamalarda bulundu. Yakın, "Favori olduğumuzu söyleyemeyiz ama kesinlikle kazanmak için oynayacağız. Almanya maçı bize öz güven sağladı, bunu saklayamayız" ifadelerini kullandı.

31 YILDIR GALİBİYETİ YOK

İtalya'nın karşılaşmalarını analiz ettiklerini söyleyen 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "İtalya'yı çok yakından takip ettik. Onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Biz hazırız" diye umut dağıttı. İsviçre ile İtalya, EURO2024'ün son 16 turunda 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan iki takımın oynadığı son 10 maçta İtalya üstünlüğü dikkat çekiyor. İtalya'nın 3 galibiyeti bulunurken, İsviçre 1 kez kazandı, 6 maç da beraberlikle bitti. İsviçre tek galibiyetini 1994 Dünya Kupası'nda 1-0'lık sonuçla aldı.

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