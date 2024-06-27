Bekle bizi Avusturya

Çok istedik, çok bekledik ve başardık... EURO 2024'e grup lideri olarak gelen A Milli Takımımız, Gürcistan'ın ardından grubun son maçında Çekya'yı da devirdi ve 6 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ayyıldızlı futbolcularımız, karşılaşmanın ardında Hamburg Stadı'nı hınca hınç dolduran taraftarımızla birlikte turu kutladı. Karşılaşmaya Çekya daha baskılı başladı. Ancak Barak, 9 dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atılınca kontrolü elimize aldık.

KAPTAN'DAN MUHTEŞEM GOL

İlk yarı tüm baskımıza rağmen golü bulamadık. Ancak Çek duvarını 51'de kaptan Hakan'la açtık. İkinci golü aradığımız anlarda hakem triosunun hatalı kararıyla Soucek'le Çekler 1-1'i buldu. Ölüp ölüp dirildiğimiz dakikalarda savunmamız duvar ördü. 75'te Arda'nın yerine oyuna giren Cenk, 90+4'te sahneye çıktı ve fişi çekti. Gol sonrası tribünler bayram yerine döndü. Son 16'da Avusturya ile eşleştik. 2 Temmuz'da Leipzig'de çeyrek final için mücadele edeceğiz.

Hamburg'da KIRMIZI DUVAR

Ay-yıldızlı taraftarlarımız, Hamburg'da büyük destek verdi. Kentte yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya ve Avrupa'nın başka şehirlerinden gelen Türk vatandaşlar Volksparkstadion'ı hınca hınç doldurdu. 90 dakika boyunca da tribünler hiç susmadı. Ayrıca on binlerce kişi de karşılaşmayı Hamburg meydanlarına kurulan dev ekranlarda takip etti.

KOVACS'TAN TAM 19 KART

RUMEN hakem Istvan Kovacs dün akşam iki takıma tam 19 kart gösterdi. Ay yıldızlı ekibimizde hem maç esnasında hem de maçtan sonra toplamda 9 isim sarı kart gördü. Çekya ise 8 sarı ve 2 kırmızı kartla geceyi tamamladı. Çekya'da Barak da 20. dakikada atılarak turnuva tarihinde en erken ihraç edilen isim oldu.

TARTIŞMALI KARARLAR

Rumen hakem Kovacs ve VAR'daki Kwiatkowski 90 dakika boyunca kararlarıyla tepki topladı. Özellikle Çekya'nın attığı gol öncesinde Chory'nin Mert'e yaptığı faulü vermedi.

MERT DEVLEŞTİ

Çekya mücadelesinde eldivenleri devralan Mert Günok, maç boyunca kurtarışlarıyla alkışları topladı. Tecrübeli file bekçisi, 90 dakika boyunca toplam 5 kurtarış yaptı.

İDEAL KADROYA DÖNÜŞ

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Çekya mücadelesinde ideal ilk 11'i sahaya sürdü. Portekiz maçındaki kadro tercihleriyle eleştirilen Montella, dün akşam ise Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı yeniden kadroya yazdı. Ayrıca orta sahada İsmail Yüksek de ilk 11'de başladı. Savunmada ise Merih Demiral stoperde, Mert Müldür de sağ bekte yer aldı. Kalemizde ise Gürcistan maçında olduğu gibi Mert Günok oynadı

HAKEME RAĞMEN

Ay-yıldızlı ekibimizin başarılı sağ beki Mert Müldür, maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Mert, "Kaleci topu iki eliyle aldıktan sonra bir müdahale var. Yüzde 100 faul. Hakeme rağmen kazanmasını bildik. İyice hırslandırdı bizi. Avusturya'ya karşı çok hırslıyız. Hazırlık maçındaki skorun rövanşını alacağız" dedi.

İŞİN SIRRI ÇALIŞMAK

Mücadele boyunca etkili bir görüntü çizen Barış Alper Yılmaz, aynı zamanda maçın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı. Barış Alper, "Çalışarak buralara geldim. Bu işin sırrı çalışmak. Jenerasyonumuz çok iyi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize destek olmaya devam edin" ifadelerini kullandı. Oynadığı mevkiilerle alakalı da konuşan yıldız futbolcu, "Sağ kanat, sağ bek, sol bek, sol kanat, forvet fark etmez" diye ekledi.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından Çekya maçına 11'de başlayan İsmail Yüksek, "Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek. Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek" şeklinde konuştu.

ARDA: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Çekya maçında yeniden ilk 11'e dönen Arda Güler, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımında bulundu. Başarılı futbolcu, tüm takımın yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak, "Bu takımla gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.