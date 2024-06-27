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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya’yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 08:29
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan ikinci olarak çıktı. Müsabakanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcular ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Takımı tebrik eden Başkan Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

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