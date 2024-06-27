Avusturya destanı

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, D Grubu'nda 3-2 kazandıkları Hollanda maçının ardından Son 16'ya lider çıkmalarının mutluluğunu yaşıyor. Rangnick, "UEFA katsayılarına göre mümkün olan en zor grubu zirvede bitirmek inanılmaz. Fransa karşısında şanssız bir golle başladık, Polonya karşısında kazanmak için üzerimizdeki tüm baskıyı kaldırdık ve ardından grup birincisi olarak bitirmek çok özel bir şey. Açıkçası bizim yaptığımızı yapmaya devam etmeliyiz. Bu maç bize yeri doldurulamaz olarak görülen oyuncular ilk 11'de yer almadığında ne tür alternatiflere sahip olduğumuzu gösterdi. İlk 11'de yer alan oyuncuların ortaya koyduğu performansa baktığınızda, onlara şapka çıkarmanız gerekiyor" diye konuştu.