Haberler Haberler "Takımda uyum üst düzey"

"Takımda uyum üst düzey"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İlk hedefimiz gruptan çıkarak son 16’ya kalmak. Takımda uyum üst düzeyde. Arda sosyal medyada yazılanlara gülüp geçiyor” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Takımda uyum üst düzey"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Millî Takımımızın Hannover'de bulunan kamp tesislerinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Büyükekşi, toplantıda şunları söyledi: "İlk hedefimiz gruptan çıkarak son 16'ya kalmak. İlk maçta elde ettiğimiz üç puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için beraberliğin yeterli olmasını sağladı. Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor takımımız. A Milli Takım'da birliktelik ve arkadaşlık çok iyi takımda uyum üst düzeyde. Teknik Direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz. Avrupa'da çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın millî takıma yoğun bir ilgisi var. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund stadını kırmızı ve beyaz boyadık, şimdi sıra Hamburg stadında. Arda sosyal medyada yazılan yalanlara gülüp geçiyor."

F.Bahçe transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Cimbom'a İlkay müjdesi!
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile belki de hemşehrisiniz! Karizmatik oyuncu Burak Özçivit bakın nereliymiş...
AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: "Bir an önce neticelendirin"
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizlere liderlik için 1 puan yetti!
Danimarka son 16 biletini sarı kartlarla kaptı!
A101 ALDIN ALDIN 27 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Deprem mi oldu son dakika 26 Haziran
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? 07:31
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Daha Eski
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 00:24
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 00:24
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 00:24
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 00:24