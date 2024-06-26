"Takımda uyum üst düzey"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Millî Takımımızın Hannover'de bulunan kamp tesislerinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Büyükekşi, toplantıda şunları söyledi: "İlk hedefimiz gruptan çıkarak son 16'ya kalmak. İlk maçta elde ettiğimiz üç puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için beraberliğin yeterli olmasını sağladı. Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor takımımız. A Milli Takım'da birliktelik ve arkadaşlık çok iyi takımda uyum üst düzeyde. Teknik Direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz. Avrupa'da çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın millî takıma yoğun bir ilgisi var. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund stadını kırmızı ve beyaz boyadık, şimdi sıra Hamburg stadında. Arda sosyal medyada yazılan yalanlara gülüp geçiyor."