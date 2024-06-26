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Ölüm grubu

Trabzonspor’un yeni transferi Draguş’un forma giydiği Romanya, Slovakya’yla, Belçika da Ukrayna’yla kozlarını paylaşacak. İki maç da 19.00’da başlayacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Ölüm grubu

EURO 2024 E Grubu'nun üçüncü ve son maçları nefesleri kesecek. 4 takımın da üçer puanda olduğu, adeta ölüm grubuna dönen grupta Romanya, Slovakya'yla Belçika da Ukrayna'yla Son 16'ya kalma savaşı verecek. Slovakya ve Romanya, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti. Gruba 1-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 yenildi. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen, Trabzonspor'un yeni transferi Draguşlu, Gaziantep FK'den kaleci Nita, Sorescu ve Galatasaray'dan Cicaldau'lu Romanya ise ikinci maçta Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

REKABETTE ROMANYA ÜSTÜN

İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi. Romanya'da 3, Slovakya'da ise 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rumenlerde Bancu, Razvan Marin ile Marius Marin, Slovaklarda ise Schranz karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Kart gören oyuncular, takımları gruptan çıkması halinde son 16 turunda forma giyemeyecek.

ALMANYA'DA TARİHİ RANDEVU

E Grubu'na 1-0'lık sürpriz Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi. İki ekip tarihlerinde ilk kez birbiriyle mücadele edecek. Belçika ile SSCB'nin dağılmasının ardından 1992'de bağımsızlığını kazanan Ukrayna, daha önce hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi.

LUKEBAKİO CEZALI

Belçika, Ukrayna maçında Sevillalı sağ açığı Dodi Lukebakio'dan yararlanamayacak. Geride kalan 2 karşılaşmada 2 sarı kart gören Lukebakio, cezası nedeniyle bugünkü maçta sahaya çıkamayacak. Belçika'da Orel Mangala ve Youri Tielemans, Ukrayna'da ise Yukhym Konoplia ile Roman Yaremchuk, sarı kart sınırında bulunuyor.

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