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Favori olmamız önemsiz

B Grubu'ndan 3'te 3'le gol yemeden lider çıkan İspanya'da teknik direktör Fuente, "Bir gün zirvede olabilirsiniz, ertesi gün hiçbir şey olmayabilirsiniz. Bu şekilde oyuncular üzerinde ekstra baskı oluşturmayalım" diye konuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Favori olmamız önemsiz

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 1-0 kazandıkları Arnavutluk maçı sonrasında 9 puanla ve gol yemeden gruptan lider çıkmalarına rağmen favori gösterilmelerinin tehlikesine değindi. Fuente, "Avrupa'nın en iyi 16 takımı bir sonraki turda olacak, bu yüzden favori olmamıza önem vermiyorum. Bir gün zirvede olabilirsiniz, ertesi gün hiçbir şey olmayabilirsiniz. Bu oyuncular üzerinde ekstra baskı oluşturmayalım. Her maçtan sonra soyunma odasında söylediğimiz bir cümle var: önce herkese çalışmaları için teşekkür ediyoruz ama sonra yarın her şeyin daha da geliştirilebileceğini söylüyoruz. Ben de gelişebilirim, gelişebilecek ilk kişi benim. Bu tüm oyuncular ve teknik ekip için geçerli" diye konuştu.

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