EURO 2024 Son 16 Turu'nda rakibimiz Avusturya! Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, nefes kesen mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, gruptaki diğer maçta Gürcistan bir sürpriza imza atarak Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamlayan milliler EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi.

A Milli Takım'ın son 16 Turu'ndaki rakibi ise D Grubu'ndan lider çıkan Avusturya.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ ŞEHİRDE?

Avustrya ile Türkiye arasındaki EURO 2024 Son 16 Turu mücadelesi 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak.