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EURO 2024 Son 16 Turu'nda rakibimiz Avusturya! Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, rakibini 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselmeyi başardı. Bizim Çocukların rakibi Avusturya. Peki, Türkiye - Avusturya son 16 Turu maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:18 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:24
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EURO 2024 Son 16 Turu'nda rakibimiz Avusturya! Türkiye Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, nefes kesen mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, gruptaki diğer maçta Gürcistan bir sürpriza imza atarak Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamlayan milliler EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi.

A Milli Takım'ın son 16 Turu'ndaki rakibi ise D Grubu'ndan lider çıkan Avusturya.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ ŞEHİRDE?

Avustrya ile Türkiye arasındaki EURO 2024 Son 16 Turu mücadelesi 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak.

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