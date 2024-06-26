Daha fazla gelişmeliyiz

B Grubu son maçında 90+8'de Zaccagni'nin golüyle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkan İtalya'da, Di Lorenzo öz eleştiri yaptı. Napolili sağ bek, "Zor bir maçtı ama önemli olan gruptan çıkmaktı, zor bir grup. Belki İspanya karşısında bizimki gibi büyük bir takımın sahip olmaması gereken bir kırılganlığa sahiptik. Bu turnuvalarda bunu yapmak için yeterli zamanımız olmasa da kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Oyun anlamında kesinlikle daha iyisini yapabiliriz ama tutum anlamında bir şey söyleyemeyiz" dedi.