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Çekya Türkiye maçı CANLI İZLE | Türkiye - Çekya maçı şifresiz canlı yayın - Milli maç saat kaçta?

EURO 2024 F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Rumen hakem İstvan Kovacs'ın düdük çalacağı karşılaşmada Abdülkerim, Orkun ve Mert çeşitli sebeplerle forma giymeyecek. Peki Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:20
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Çekya Türkiye maçı CANLI İZLE | Türkiye - Çekya maçı şifresiz canlı yayın - Milli maç saat kaçta?

Çekya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen, sonrasında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 puanla ikinci sırada bulunduğundan son 16'ya çıkmak için bu maçta 1 puan alması yeterli olacak. Abdülkerim'in sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyeceği karşılaşmada Orkun ve Mert de sakatlık sebebiyle yer almayacak. Rumen hakem İstvan Kovacs'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - TIKLA

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet Akaydın, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. Portekiz 6 puan
  2. Türkiye 3 puan
  3. Çekya - 1 puan
  4. Gürcistan 1 puan
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