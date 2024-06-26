Çekya 1-2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) A Milli Takım son 16 turuna yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

3. dakikada Hlozek'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Coufal'ın kullandığı uzun taç atışında ön direkte Hlozek, meşin yuvarlağı kafayla geriye aşırttı. Arka direkte topa iyi yükselen Hranac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya'da Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Kovacs tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

45. dakikada Arda Güler'e yaptığı baskı sonucu orta sahada topun sahibi olan Provod, uzun süre topla ilerledikten sonra sol taraftan ceza sahasına sokulan Jurasek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

46. dakikada Türkiye etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.

51. dakikada Türkiye golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı.

90+4. dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Çekya ise bir puanla grubu son sırada bitirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAMET AKAYDİN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin, Çekya maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hakan ile Samet son 16 turundaki Avusturya karşılaşmasında oynayamayacak.

İŞTE F GRUBU PUAN DURUMU

1. PORTEKİZ 6 PUAN

2. TÜRKİYE 6 PUAN

3. GÜRCİSTAN 4 PUAN

4. ÇEKYA 1 PUAN

MERT GÜNOK KALEDE

A Milli Takım'da dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Mert Günok, Çekya karşısında kalesindeki yerini aldı.

Portekiz maçının ardından takımla çalışmalara katılamayan ve bu sabah takımla çalışan Mert, Çekya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü de maç kadrosunda yer aldı.

Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'e döndü

Milli takımın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'e döndü.

Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan, Portekiz karşısında yedekler arasında yer alıp sonradan oyuna dahil olan iki genç oyuncu, grubun son karşılaşması olan Çekya'ya karşı ilk 11'de yer aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Volkspark Stadı'nda büyük coşku

Çekya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Volkspark Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOOOLLLL! HAKAN ÇALHANOĞLUUU!! İP GİBİ GİTTİ TOP!! MÜKEMMEL GOL! ÇEKYA KARŞISINDA ÖNDEYİZ! pic.twitter.com/kvPMFFJoO5 — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024

Çekya, Tomas Soucek'in attığı golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/1KQTkp00WG — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024