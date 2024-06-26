A Milli Takım'da İsmail Yüksek: Bu sefer daha sağlam geliyoruz!

A Milli Futbol Takımımız'da yıldız futbolcu İsmail Yüksek, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşma sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çok iyi bir takımız. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Artık yarından itibaren Avusturya maçına odaklanmalıyız. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek. Şu anda çok yorgunum. 60 dakika süre aldım. İki aya yakındır 60 dakikaya yakın oynamadım. Zaman zaman ağrım olsa da tolore etmeye çalıştım. Kazandığınız zaman o ağrıları hissetmiyorsunuz. Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek. Çok iyi hazırlanacağız. Takım zaten biliyor. En son maçta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sefer daha sağlam geliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz."