Haberler Haberler A Milli Takım'da Cenk Tosun: Turnuva başından beri hayalim buydu

A Milli Takım'da Cenk Tosun: Turnuva başından beri hayalim buydu

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlılarda golcü futbolcu Cenk Tosun, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:29
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A Milli Takım'da Cenk Tosun: Turnuva başından beri hayalim buydu

A Milli Takımımız'da yıldız futbolcu Cenk Tosun, EURO 2024'te 2-1 kazanıp son 16 turuna yükseldiğimiz Çekya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler.Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz. Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum. Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız."

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