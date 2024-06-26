A Milli Takım'da Cenk Tosun: Turnuva başından beri hayalim buydu

A Milli Takımımız'da yıldız futbolcu Cenk Tosun, EURO 2024'te 2-1 kazanıp son 16 turuna yükseldiğimiz Çekya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler.Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz. Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum. Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız."