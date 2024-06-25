Haberler Haberler Organize kötülük

Organize kötülük

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımımız'ı yıpratıcı algı operasyonlarına sert tepki gösterdi. "Çekya karşısında bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır"

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Organize kötülük

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Montella-Arda Güler üzerinden yapılan Milli Takımımızı yıpratıcı haberlere isyan etti. Başkan Büyükekşi, son zamanlarda art niyet taşıyan dezenformasyonların ortaya çıktığını vurgulayarak, "Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda milli takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak milli takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki ay-yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Milli takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz" dedi. Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te son 16'ya kalacağına inandığını söyledi. Büyükekşi, Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç milli takımı olduklarını belirterek, "2032 yılında Türkiye-İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak milli takımın temellerini attık. Biz A Milli Takımı'mızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bütün milli oyuncuların çok değerli olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Kadro tercihleri, futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Teknik kadromuz ve oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Türk Telekom
G.Saray'dan scout transferi! Filip Marcwinski...
DİĞER
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno değişimi ile yürek hoplattı! 35'lik güzel Sitare Akbaş'tan cesur pozlar!
Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar'da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Almanya'dan F.Bahçe iddiası! Stopere Boşnak kule
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar 90+8'de son 16 biletini kaptı!
İspanya güle oynaya üst turda!
BİM AKTÜEL KATALOG 25 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Namaz vakitleri İstanbul (25 Haziran Salı)
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Haziran bugün kimin maçı var? 07:53
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 00:34
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 00:34
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 00:34
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 00:34
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 00:34
Daha Eski
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam 00:34
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? 00:34
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 00:33
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:33
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 00:33
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 00:33