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İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek? Son durumunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, Çekya karşısında alacakları puanlarla gruptan çıkıp, son 16 turunda yollarına devam edeceklerine inandığını söyledi. Sakatlığı sonrası şu anki durumundan bahseden yıldız oyuncu, 90 dakika oynayacak kondisyonda değilim belki ama gruptan çıktıktan sonra o kondisyonu yakalayabilirim. Hocamız ne kadar süre verirse, kendimi iyi hissediyorum” cevabını verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 20:09
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İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek? Son durumunu açıkladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'da Çekya ile Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka öncesi ay-yıldızlı futbolcu İrfan Can Kahveci, mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZ SAHADA DÜŞTÜĞÜMÜZDE TARAFTARLARIN BİZİ YUKARI ÇIKARMALARI GEREKİYOR"

Taraftar desteğinin takım için çok önemli olduğundan bahsederek sözlerine başlayan İrfan Can, "İlk maçta bunu iyi hissettik. İkinci maçta daha durgun gibiydiler. Biz sahada düştüğümüzde onların bizi yukarı çıkarmaları gerekiyor. İnşallah yarın daha da bizi yükseltirler" ifadelerini kullandı.

"90 DAKİKA OYNAYACAK KONDİSYONDA DEĞİLİM"

İrfan Can Kahveci, Polonya maçında yaşadığı sakatlıktan sonra şu an durumunun nasıl olduğuyla alakalı gelen soruya ise, "İyi hissediyorum. 3 gündür takımla beraber çalışıyorum. Ondan önce bireysel çalışmalar da gerçekleştirdim. Çok ara vermedim Polonya maçından sonra. 90 dakika oynayacak kondisyonda değilim belki ama gruptan çıktıktan sonra o kondisyonu yakalayabilirim. Hocamız ne kadar süre verirse, kendimi iyi hissediyorum" cevabını verdi.

"ŞU AN HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Portekiz'e karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından yapılan eleştirilere değinen milli futbolcu, "Biraz büyütüyoruz. İlk maçı kazandık, ikinci maçta Portekiz'e yenildik. Şu an her şey bizim elimizde. Önceki turnuvada ilk maçımızı kaybetmiştik, 3-0. Burada ilk maçı kazdık, bir avantaj oldu. 1 puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takıma güveniyorum. Gruptan çıkıp, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci, şampiyonanın ilerleyen bölümlerinde gol atmak istediğini de belirtti. Başarılı futbolcu, "İnşallah süre bulursam bunun için kendimi zorlayacağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Oynamak isterdim 2 maçta da. İnşallah bu turnuvada da golümü atarım" dedi.

"SOSYAL MEDYADA ÇIKANLAR BİZİ GÜLDÜRÜYOR"

Takım içerisinde güzel bir ortam olduğundan bahseden İrfan Can, sosyal medyada ay-yıldızlı takımla ilgili yazılanlara ise anlam veremediklerini aktardı. 28 yaşındaki futbolcu, "Sakatlandığımda hoca ve doktorla toplantı yaptık ve bu takma güvendiğimi, burada kalmak istediğimi söyledim. Hoca da sağ olsun bana güvendiğini gösterdi. Aslında bu sosyal medyada çıkanlar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Biz de anlam veremiyoruz. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor daha da hırslandırıyor" cümlelerine yer verdi.

"HOCALAR NE KARAR VERİRSE ORADA ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Kırmızı-beyazlı futbolcu, ayrıca 3 yıldır kanat oynadığını ancak orta sahada oynamayı sevdiğini de söyledi. İrfan Can Kahveci, "Hocalarım ne karar verirse elimden geleni yapmaya çalışırım. Orta sahada iyi performanslarım oldu, kanatta da iyi performans gösterdim. Takımın ihtiyacına göre hocalar ne karar verirse orada elimden geleni yaparım" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ BAYRAĞIN ALTINDA TAKIMCILIK İŞLERİNİ BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Kulüp takımı ayırt etmeksizin A Milli Takım'da herkesin bir ve beraber olduğuna vurgu yapan İrfan Can, "Hem Galatasaray, hem Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe olsun, hep beraberiz. İyi arkadaşlıklarımız var. Milli bayrağın altında takımcılık işlerini bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, gruptan çıkılması halinde son 16 turunda rakip olarak Hollanda'yı istediğini dile getirerek konuşmasını tamamladı.

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