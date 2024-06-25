Haberler Haberler İngiltere 0-0 Slovenya (MAÇ SONUCU - ÖZET) İngilizler son 16'da!

İngiltere 0-0 Slovenya (MAÇ SONUCU - ÖZET) İngilizler son 16'da!

EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında İngiltere ile Slonveya karşı karşıya geldi. Golsüz sonuçlanan mücadelenin ardından İngilizler grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 00:16
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İngiltere 0-0 Slovenya (MAÇ SONUCU - ÖZET) İngilizler son 16'da!

Köln Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. Sert müdahalelerin olduğu müsabaka, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Turnuvada en çekişmeli müsabakaların oynandığı ve birçok beraberliğin yaşandığı C Grubu'nda son maçlara 3 takım liderlik iddiasıyla girmişti.

Maçlar öncesinde İngiltere 4 puanla liderken, Danimarka ve Slovenya'nın 2'şer puanı bulunuyordu. Bir puanlı Sırbistan ise son sırada yer alıyordu.

Oynanan son maçların ikisi de golsüz sona erince İngiltere grubu lider tamamladı. Slovenya ise en iyi üçüncülerden son 16 turuna kalmayı başardı.

SLOVENYA GALİBİYETSİZ ÜST TURDA

Slovenya, C Grubu'nda hiç galibiyet alamadan üst tura yükseldi.

Grubunu 3. sırada tamamlayan Slovenya, oynadığı 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

MAÇIN ADAMI CERİN

Müsabakanın en iyi oyuncusu Slovenya'dan Adam Cerin seçildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, gösterdiği mücadeleyle takdir topladı.

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