Fransa 1-1 Polonya MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Polonya maçı özet izle EURO 2024)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.
Fransa'nın golünü 56. dakikada Mbappe kaydetti. Polonya'da ise 79. dakikada Lewandowski sahneye çıktı.
Bu sonuçla Fransa grubu 7 puanla 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.
Polonya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.
MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN
⚽️ GOL | Kylian Mbappe! Avrupa Şampiyonları'ndaki ilk golü penaltıdan geldi! 🇫🇷#EURO2024 pic.twitter.com/E3PopCVvFd— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
⚽️ GOL | Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi! 🇵🇱#EURO2024 pic.twitter.com/0yugCnIoqe— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024