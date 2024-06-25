Fransa 1-1 Polonya MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Polonya maçı özet izle EURO 2024)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Fransa'nın golünü 56. dakikada Mbappe kaydetti. Polonya'da ise 79. dakikada Lewandowski sahneye çıktı.

Bu sonuçla Fransa grubu 7 puanla 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.

Polonya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN

⚽️ GOL | Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi! 🇵🇱#EURO2024 pic.twitter.com/0yugCnIoqe