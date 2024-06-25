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Fransa 1-1 Polonya MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Polonya maçı özet izle EURO 2024)

Fransa ile Polonya, EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında kozlarını paylaştı. Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi ve bu sonuçla Fransa ikinci olarak üst tura yükseldi. Polonya ise grubu sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda etti. İşte Fransa - Polonya maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:52 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 21:13
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Fransa 1-1 Polonya MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Polonya maçı özet izle EURO 2024)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Fransa'nın golünü 56. dakikada Mbappe kaydetti. Polonya'da ise 79. dakikada Lewandowski sahneye çıktı.

Bu sonuçla Fransa grubu 7 puanla 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.

Polonya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

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