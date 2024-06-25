Çekya hocası Ivan Hasek'ten Türkiye maçı yorumu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya yarın TSİ 22.00'de Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek ve futbolculardan Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu. Takımda pozitif bir enerji olduğunu söyleyen Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, "Henüz forma giymemiş oyuncular için kazanmak istiyoruz ki daha fazla maça çıkalım. Onların da oynamak için daha fazla şansı olsun. Ekibime güveniyorum. Tüm ekip tek bir vücut olarak sahaya çıkıyor. Play-off'lara kalmak istiyoruz. Hem taraftarımız hem de kendimiz için kazanmak ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Patrik Schick'in sakatlık durumu hakkında konuşan Hasek, "Fizyoterapist ve doktorlarla çalışıyor. Antrenmana çıkmadı. Kilit ve Avrupa'nın en skorer oyuncularından biri. Ama yarın bakacağız" sözlerini sarf etti.

"ATMOSFERİ BİLİYORUZ"

Türkiye maçında oluşacak atmosferi bildiklerini aktaran Hasek, "Türkiye'de de oynamıştık. Atmosferi biliyoruz, oyuncularımın hoşuna bile gidiyor. En başında beri bütün maçlarda güzel bir atmosfer vardı. Bizim de taraftarımız bizi destekleyecek. Azınlık olabilir ama biz yine onları duyacağız" dedi.

"BU KADRO EVE DÖNMEK İSTEMİYOR"

Gruptan çıkmak istediklerini belirten Ivan Hasek, "Bu maç, bu Avrupa şampiyonasında ayrı bir maç. Tabii ki gruptan çıkmak, mutlu olmak istiyoruz. Geçmişe odaklanmanın anlamı yok. Bu kadro şu an eve dönmeyi istemiyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben çok fazla elimizi açık etmek istemiyorum ama Türkiye'nin müthiş kulüplerde oynayan oyuncuları var. İtalyan bir teknik direktörleri, kaliteli genç oyuncuları var. Bir gün büyük yıldız olacaklardır. Bugün bile kaliteleri yüksek. Ne durumdalar oyuncuların kaçı sahaya çıkacak bilmiyoruz ama kullanabilecekleri 11'e dair bir fikrimiz var. Portekiz'e kıyasla Gürcistan maçına yakın olabilir."

"HAKAN, OYUNU KURAN, OYUNA RİTİM VEREN OYUNCU"

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, "Hakan Çalhanoğlu ekibin dinamosu. Oyunu kuran, oyuna ritmini veren oyuncu. Kontraya mı çıkılacak yoksa oyunu sakinleştirecekler mi buna karar veren bir oyuncu. Son derece kaliteli" sözlerini kullandı.

"ONA BOŞ ALAN BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Arda Güler'e boş alan bırakmak istemediklerini söyleyen Hasek, "Real Madrid'de de goller atıyor. O yaşta o seviyelere gelmek inanılmaz. Sağ tarafta oynuyor ama sol ayağı da kuvvetli. Ona boş alan bırakmak istemiyoruz. Boş alan bırakırsak gol atma ihtimali olan tehlikeli bir futbolcu" diyerek sözlerini noktaladı.

VACLAV CERNY: KAZANMAK İSTİYORUZ

Türkiye'ye karşı galip gelmek istediklerini belirten Cerny, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Gerçekten kazanmak istiyoruz. Hepimiz birlikte oynayarak kazanmak istiyoruz. Ben son Avrupa Şampiyonası'na oynamamıştım. Yarın her şeyi artık bir sonuca bağlanacağız. Gruptan çıkıp, çıkmayacağımızı göreceğiz. O yüzden önemli" dedi.

"ŞANS ESERİ ATILMIŞ BİR GOLDÜ"

Türkiye'ye attığı golün şans eseri atılmış bir gol olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "O golü görmüş müydünüz? Şans eseri atılmış bir goldü. Bu maç bambaşka bir maç olacak. Geçmişte Türkiye'ye karşı aldığımız neticelerin yarınki maça etkisi yok. Yarınki maç önemli. Bizim için küçük bir final olacak" ifadelerini kullandı.