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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grupta 3 puanı bulunan ay-yıldızlılara üst tura yükselmek için beraberlik yetecek. Kritik müsabaka öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 19:11
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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincento Montella ve yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, EURO 2024 F Grubu'nda oynanacak Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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İRFAN CAN KAHVECİ: GRUPTAN ÇIKTIKTAN SONRA OLABİLİRİM

"İlk maçta taraftarlarımız bizi çok yükselttiler, ikinci maçta biraz daha durgundu. Yarın inşallah bizi yeniden yükseltirler. 90 dakika oynayacak bir kondisyonda değilim şu anda, belki gruptan çıktıktan sonra olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum yine de."

"Biraz büyütüyoruz bence, her şey bizim elimizde hala. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takımıma güveniyorum, gruptan çıkıp devam edeceğiz."

"Bizim çok güzel bir ortamımız var. Çıkan olaylar bizi güldürüyor, içeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Bu olaylar bizi daha da hırslanıyor diyebilirim, bizi etkileyen bir şey yok."

"3 yıldır kanat oynuyorum, alıştım artık. Orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım nerede oynatırsa oynarım."

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