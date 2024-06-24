Zoru başaracağız

Portekiz'e farklı yenilerek büyük eleştiri alan A Millilerimiz'de Çekya mesaisi başladı. Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basının karşısına çıktı.

İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Hakan Çalhanoğlu, "Portekiz maçı dünyanın sonu değil. İstediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. İnşallah bu gruptan çıkacağız" dedi. Çalhanoğlu, Arda Güler ile ilgili olarak, "Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar.

İSMAİL YÜKSEK SON DURUMU AÇIKLADI

Zor bir sakatlık atlattım. 60 gündür sahaya çıkmıyordum. Ama hocamızla konuştuğumuzda oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum. Yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı biliyorum ama son kararı hocamız verecek.

CENK TOSUN: BEN OYNAMAYA HAZIRIM

Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum. Bu maçı bir kenara bırakıp üçüncü karşılaşmaya odaklanalım. Çekya maçında neyimiz var neyimiz yok ortaya koyup inşallah ikinci tura yükselmek istiyoruz.