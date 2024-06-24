Çekya'da Jaroslav Köstl iddialı konuştu! "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Volksparkstadion'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Çekya A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenör Jaroslav Köstl , Ay-yıldızlılar ile oynanacak maça dair UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Çekya Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, Ay-yıldızlı ekibin hızlı bir futbol oynadığına dikkati çekerek, "Vincenzo Montella, bizim de yaptığımız gibi kadroyu genç oyuncularla tazeledi. Hızlı futbol oynuyorlar, bu yüzden hücuma yönelik bir oyun bekleyebiliriz. Galibiyet için oynayacağız ve her şeyimizi vereceğiz. Buna inanıyorum ve bu kazanmak için yeterli olacak" ifadelerini kullandı.

Milliler, F Grubu'nda ilk iki maçın ardından topladığı 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta 1 puan ile üçüncü sırada yer alan Çekya ise ilk maçta Portekiz'e 2-1 mağlup olurken; ikinci maçta grup sonuncusu Gürcistan ile 1-1 berabere kalmıştı.