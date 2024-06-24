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Çekya - Türkiye maçını Istvan Kovacs yönetecek!

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu 3. maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadelenin son olarak hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:03
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Çekya - Türkiye maçını Istvan Kovacs yönetecek!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

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