Avrupa haddini aştı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 'yorgun' olduğunu belirttiği Arda Güler'i yedek kulübesinde bekletmesi ve 70'inci dakikada oyuna dahil etmesi dış basında geniş yankı uyandırdı. Avrupa basınında milli takımımıza ağır eleştiriler yapılırken Arda Güler'in maça ilk 11'de çıkmamasına yönelik vurgular dikkat çekti.

BILD: 'EN APTALCA GOL'

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD, Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı gol için, "Avrupa Şampiyonası'nın en aptalca kendi kalesine golü!" başlığını attı.

"TAKIMLARINA RAĞMEN HARİKALAR"

"Dortmund sıkı bir şekilde Türk taraftarların elinde: Yaklaşık 30.000 taraftar şehir merkezinden stadyuma yürüyerek şehri felç etti. Türk taraftarlar da milli takımlarının umutsuz performansına rağmen statlarda inanılmaz bir atmosfer yaratıyor."

A BOLA: PORTEKİZ SON 16'YA THY İLE UÇTU

Portekiz'in dünyaca ünlü gazetelerinden A BOLA, 'Portekiz, Son 16'ya Türk Hava Yolları ile uçtu! Hem de 1. sınıfta' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı: "Portekiz F Grubundaki en korkulan maçı büyük bir farkla (3-0) kazandı."

MUNDO DEPORTIVO: KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKTI

"Gerçek şu ki Vincenzo Montella kendi ayağına kurşun sıktı. İki Türk cevheri Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de yer almadı. Türkiye'nin hücumda varlık gösteremedi. Türk taraftarların canına tak etti ve tribünlerden Arda Güler'in adını bağırarak birkaç kez oyuna girmesini sağladı."