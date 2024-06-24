Haberler Haberler Arnavutluk 0-1 İspanya MAÇ SONUCU - ÖZET (Arnavutluk - İspanya maç özeti izle)

Arnavutluk 0-1 İspanya MAÇ SONUCU - ÖZET (Arnavutluk - İspanya maç özeti izle)

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. B Grubu üçüncü ve son maçında Arnavutluk ile İspanya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan İspanya, 3'te 3 yaptı ve grup lideri olarak üst tura yükseldi. İspanya'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 21:58 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 00:00
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Arnavutluk 0-1 İspanya MAÇ SONUCU - ÖZET (Arnavutluk - İspanya maç özeti izle)

Arnavutluk ile İspanya, EURO 2024 B Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan İspanya, 3'te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16'ya adını yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.

1 puanda kalan Arnavutluk ise grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

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