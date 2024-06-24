Arnavutluk 0-1 İspanya MAÇ SONUCU - ÖZET (Arnavutluk - İspanya maç özeti izle)

Arnavutluk ile İspanya, EURO 2024 B Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan İspanya, 3'te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16'ya adını yazdırdı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.
1 puanda kalan Arnavutluk ise grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.
MAÇIN GOLÜNÜ İZLEYİN
⚽️ GOL | Olmo müthiş çıkardı, Ferran Torres köşeye bıraktı! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/hu9QoCM1lv— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2024