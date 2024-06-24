Arnavutluk 0-1 İspanya MAÇ SONUCU - ÖZET (Arnavutluk - İspanya maç özeti izle)

Arnavutluk ile İspanya, EURO 2024 B Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan İspanya, 3'te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16'ya adını yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.

1 puanda kalan Arnavutluk ise grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

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