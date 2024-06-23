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Yer kırmızı gök beyaz

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi. Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi bu maçta da gurbetçilerimiz Bizim Çocukları yine yalnız bırakmadı. Kırmızı duvar maç öncesi büyük coşku yaşadı ve yaşattı. Maçta ise ıslık ve tezahüratlarla Millilerimize büyük destek verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Yer kırmızı gök beyaz

Dortmund'da dün gece Türkiye ile Portekiz arasında oynanan futbol maçı için yine adeta kırmızı beyaza büründü. Avrupa'nın dört bir yanından gelen Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını doldurdu. Dortmund'un cadde ve sokakları, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz meşalelerle dolup taştı. Binlerce Türk sokaklarda sloganlar atarak coşkulu bir şekilde yürüyüş yaptı.

TRİBÜNLERDE ARDA GÜLER SESLERİ

12. Adam Altın Çocuklara maç icinde büyük destek verdi. Tribünlerin büyük çoğunluğunu dolduran taraftarlarımız Portekiz ataklarında ıslık ile rakibe baskı kurdu. Gurbetçilerimiz Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahüratta bulundu. Montella genç yetenek Arda Güler'i 70. dakikada sahaya sürdü. Genç yıldızımıza maç sonunda da büyük sevgi gösterisinde bulundu. Muazzam taraftarımızın tek üzüntüsü tribündeki büyük coşkunun maçın skoruna millilerimizin oyununa yansımamasıydı.

Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu. BVB Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi. A Milli Futbol Takımı'nın otobüsü, stadyum önündeki taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Taraftarlar, takımı bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Maç öncesi düzenlenen etkinliklerde, taraftarlar coşkulu anlar yaşadı. Bu coşkulu anlar, Dortmund sokaklarında yankılandı.

EV SAHİBİ GİBİYDİK

Gurbetçi vatandaşlarımız, ilk maçta olduğu gibi bu maçta, milli takımımıza destek vermek için Dortmund'a akın etti. Taraftarlar, "Bugün burada deplasmanda değil, ev sahibiyiz" diyerek takımlarına olan inançlarını ve desteklerini gösterdi.

BAKAN BAK'TAN DESTEK

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

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