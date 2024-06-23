SON DAKİKA - TFF'den Arda Güler için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım kampında Arda Güler'le ilgili çıkan haberler ve görüntülerle ilgili bir açıklama yayımladı.

İŞTE TFF'NİN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI:

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı'nda oyuncuların ısınma çalışmaları sonrası taktik çalışmalarına geçildiği sırada Arda Güler eline sarı yelek aldı, Vincenzo Montella hemen o bölgeye geldi ve Arda Güler'in elinden yeleği alarak Yusuf Yazıcı'ya yeleği uzattı.

Montella'nın daha sonra Arda Güler'le kısa süreli bir konuşma yaptığı gözlemlendi. Genç yıldız da Vincenzo Montella'nın yanından ayrıldı ve Selçuk Şahin'in olduğu bölgeye gitti.

Arda, yardımcı antrenörlerle görüştükten sonra bireysel antrenmana başladı. Arda Güler'in bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu

Montella'nın Arda Güler'e yönelik bu yaklaşımı sonrası taraftarlar sosyal medyada İtalyan teknik adama tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İşte tartışmaların fitilini ateşleyen o anlar... 👇