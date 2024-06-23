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Liderlik aşkına
EURO 2024'te A Grubu, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.... İlk iki maçında İskoçya ve Macaristan'ı yenen Almanya, gruptan çıkmayı garantilemişti. İsviçre ise; Macaristan'ı mağlup ederken, İskoçya ile berabere kalmıştı. Almanya'nın ardından 4 puanla grupta ikinci sırada yer alan İsviçre, bugün ev sahibi Almanya ile karşılaşacak. Murat Yakın'ın öğrencilerine adını son 16'ya yazdırması için 1 puan yetecek. Almanya ise grubu üçte üçle tamamlayıp gövde gösterisi peşinde... Murat Yakın, yaptığı açıklamada; "Rakibimiz turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Bize gruptan çıkmak için 1 puan yetiyor ancak kazanırsak lider olarak tamamlayacağız. Liderlik neden olmasın?" dedi. Nagelsmann ise, "Gruptan çıkmayı geçen maçta başardık. Ancak lider çıkmak önemli. Kazanmak için bu maça çıkacağız" ifadesini kullandı. Alman medyası da takımlarının İsviçre'yi de yenip 9 puanla gruptan çıkacağından emin.
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