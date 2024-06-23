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İskoçya'da hedef 3 puan
Grupta İsviçre ile berabere kalarak son 16'ya kalma umudunu son maç taşıyan İskoçya, Macaristan mücadelesine kilitlendi. İskoçlar, bugünkü karşılaşmadan üç puanla ayrılarak en kötü ihtimalle en iyi üçüncüler arasına girmeyi hedefliyor. Teknik direktör Steve Clarke, "Macaristan maçını kazanıp, bekleyeceğiz. Ne olacağını göreceğiz" dedi.
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