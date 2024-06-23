Çekeceğimiz varmış

2024 Avrupa Şampiyonası'na harika bir Gürcistan galibiyetiyle giren Türkiye, dün Portekiz karşısında hayal kırıklığı yaşadı. İlk maçın coşkusuyla yeni bir destan beklediğimiz milliler, bu kez herkesi üzdü... Vincenzo Montella'nın ilk maça göre 4 değişiklik yaptığı ve Arda Güler'i kenarda oturttuğu maça istediği gibi başlayamayan milliler, cılız da olsa Kerem'le birkaç fırsat yakaladı. 21'de Bernardo Silva'nın golüyle takım halinde takım olarak dağılma yaşadık.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLABİLİR

Kısa süre sonra Samet'in büyük hatasıyla 2-0 geri düşen mililler, reaksiyon gösteremedi. 55'te ise bu kez Zeki'nin ofsaytı bozduğu pozisyonda Bruno Fernandes kariyerinin en kolay gollerinden birini attı. 3-0 kazanan Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye ise işini son maça bıraktı. Çarşamba günü Çekya karşısında alınacak 1 puan bile son 16 için yeterli olacak. Milliler kaybederse en iyi üçüncülük için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

ORTA ALAN UYUDU SAVUNMA ÇÖKTÜ

A Milli Takım'da dün sahada tüm futbolcular etkisiz kaldı. En geriden en ileri uca kadar son derece vasat bir futbol ortaya koyan millilerde, orta alandaki isimler de ne hücumda ne savunmada vardı. Oyuncular arasındaki bağlantı kopukluğu yenilen gollerde kendini gösterdi. İlk golde Orkun hamle yaparken adeta Bernardo Silva'ya asist yaptı. İkinci golde Samet ile Altay'ın anlaşmazlığı şok etti. Üçüncü golde Zeki Çelik ofsaytı bozdu. Hatalar sonrası 3-0'lık yenilgi kaçınılmaz oldu.

MONTELLA ELİ DEĞDİ!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz karşısında sürpriz isimleri sahaya sürdü. Gürcistan karşısındaki maçtan farklı olarak 4 oyuncu sahaya çıktı. Arda Güler'i kenarda bekleterek eleştiri oklarını üstüne çeken İtalyan teknik adam, Mert Günok, Mert Müldür ve Kenan Yıldız'ı da oynatmadı. Bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sahadaydı. Montella'nın Portekiz karşısında yaptığı bu tercihler güne damgasını vurdu. Sürpriz tercihlerden sadece Gürcistan karşısında da ağları sarsan Kerem, sahada etkili olan oyunculardan oldu.

SAMET MAÇI BİTİREMEDİ

Yaptığı şok hatayla Portekiz'in ikinci golününün mimarı olan Samet Akaydin, mücadeleyi tamamlayamadı. Tecrübeli oyuncu, bir pozisyon sonrasında sakatlanarak yerde kaldı. Daha sonra oyuna devam edemedi. Samet'in yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna girdi.

ABDÜLKERİM CEZALI

Milli takımın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, ilk maçta sarı kart görerek sınıra gelmişti. Tecrübeli oyuncu, dün de 25. dakikada girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kartını gören Abdülkerim, çarşamba günü Çekya karşısında yok.

HAKEM SINIFTA KALDI

Karşılaşmanın Alman hakemi Felix Zwayer, kötü bir yönetim gösterdi. Takdir haklarını Portekiz'den yana kullanırken; ay-yıldızlı futbolculara basit kartlar gösterdi. Milliler, bu kararlara sık sık tepki gösterdi. Zwayer ayrıca ikinci yarıda Barış'la penaltı beklediğimiz pozisyonu da es geçti.